Sfratto con violenza ad Elmas. Un 37enne di Sinnai e un 53enne di Settimo San Pietro, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati in flagranza per rapina aggravata in concorso, lesioni personali, porto abusivo di armi, violazione di domicilio e minaccia aggravata. I due – che erano stati chiamati dalla proprietaria quarantaseienne che voleva liberare il suo appartamento di Elmas – si sono introdotti nella casa scavalcando il muro perimetrale armati di bastone e pattadese per costringere l’affittuario a liberarla velocemente.

All’arrivo dei carabinieri, allertati da una segnalazione al numero di emergenza 112, i due malviventi si erano già dileguati dopo avere ferito l’uomo con bastonate e colpi di arma da taglio, minacciandolo di morte.

I due però non sono andati lontano: all’interno della loro autovettura, una Dacia Sandero, sono stati trovati e sequestrati un bastone in legno, un coltello pattadese e una carabina ad aria compressa con le munizioni. Dopo l’arresto i due aggressori sono stati trasferiti nel carcere di Uta. L’affittuario aggredito è stato trasportato al pronto soccorso del Brotzu, mentre la proprietaria di casa, residente a Quartucciu, è stata denunciata a piede libero per lesioni personali, violazione di domicilio aggravata e minaccia aggravata.

