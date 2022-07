“Indire una manifestazione su un campo scoperto con temperature da bollino rosso è da irresponsabili”. Sono queste le parole dell’associazione Horse Angels, in seguito alla morte per infarto del cavallo Korona Klaudius, stramazzato al suolo per il troppo caldo durante la quarta tappa del Trofeo dei Nuraghi, al campo Tanca Regia di Abbasanta.

L’esemplare di baio del 2004, appena terminato il percorso nel salto a ostacoli 115, disputata alle 13,30 sotto un sole cocente, è rientrato nel suo box e si è accasciato a terra.

