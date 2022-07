La Procura di Lanusei ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio, al momento contro ignoti, per quanto accaduto a Tortolì, sulla spiaggia di Orrì, due sere fa. Un colpo d’arma da fuoco sarebbe partito da un’auto in corsa, ferendo un giovane di 19 anni che si trovava sul litorale per una festa.

Poco prima, sempre nella stessa spiaggia, era scoppiata una rissa tra ragazzi del posto e un gruppo di giovani turisti italiani in vacanza. Proprio per questo son stati chiamati i carabinieri della compagnia di Lanusei.

Attorno alle due, a festa finita, qualcuno ha sparato il colpo raggiungendo il giovane che era appoggiato alla fiancata di un’auto. Lo stesso è stato soccorso e ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Lanusei. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

