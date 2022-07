Gli agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno tratto in arresto un giovane di 25 anni per rapina impropria.

Intorno alle 16,30 di ieri due giovani sono stati avvicinati dal ragazzo mentre erano fermi nell’incrocio pedonale di Via Roma con Via Sassari, proponendo loro dello stupefacente. Pur non essendo interessati all’acquisto, volevano dare un piccolo contributo per aiutare il ragazzo, che aveva manifestato di essere in difficoltà economiche. Nel momento in cui uno dei due ha aperto il portafogli per prendere una banconota da 5 euro, il 25enne con un gesto fulmineo ha allungato la mano riuscendo a strappare altri 20 euro, spintonando il giovane per garantirsi la fuga.

La corsa è stata interrotta subito dai poliziotti delle Volanti che, mentre transitavano proprio in quel tratto di strada, impegnati nei quotidiani servizi del controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto anche dei reati predatori, e notando il ragazzo inseguito dalle vittime, sono immediatamente intervenuti bloccando il giovane.

Il 25enne, già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti, è stato tratto in arresto per rapina impropria e nel corso della mattina si terrà l’udienza di convalida per direttissima.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it