La Sardegna continua a bruciare, da nord a sud. Nella giornata di ieri si sono registrati altri 10 incendi. Per tre di questi si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei.

Nel Cagliaritano, quest’anno tra le aree più colpite‚ è divampato un incendio ad Assemini, in località “Truncu Is Follus”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Pula e Villasalto. Sono intervenute inoltre una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Monastir, una squadra della Compagnia barracellare di Sestu, una squadra dei VVF proveniente da Sanluri e 2 squadre di volontari delle associazioni di Assemini. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di canneti e incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15,10 circa.

Più tardi, nei pressi del castello di Las Plassas, un altro rogo è partito in località “SantAntioco”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Barumini, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto unitamente al personale della squadra d’intervento giunto a bordo del biturbina Superpuma proveniente dalla base elicotteri del CFVA di Fenosu. E’ intervenuta inoltre una quadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Barumini. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18 circa.

Quasi in contemporanea un ulteriore incendio è divampato a Mores, in provincia di Sassari, in località “Su Sassu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ozieri, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Ardara e Ozieri, una squadra della Compagnia barracellare di Mores, una squadra dei VVF di Sassari e due squadre di volontari delle associazioni di Ozieri e Mores. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2.500 mq di stoppie e incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18,10.

