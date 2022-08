“Spudorata e bugiarda la corsa della Lega sarda a mettere il cappello sui soldi del Pnrr per le scuole dell’Isola: quelle risorse arrivano grazie al Governo che Salvini ha affondato in Parlamento”. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), replicando al segretario della Lega in Sardegna Dario Giagoni, secondo cui i 53 milioni di euro assegnati alla Sardegna nell’ambito del Piano Scuola 4.0 sarebbero “frutto dell’importante impegno del sottosegretario Sasso”.

“Il segretario della Lega – aggiunge Mura – ripete e si appropria di quanto ha già spiegato il ministro Bianchi sul Piano scuola 4.0, invece di riconoscere il lavoro fatto dagli altri e di sforzarsi lui di dare risposte concrete anziché chiacchiere. La sua sensibilità per la scuola era sfuggita finora ma può darsi da fare subito: chieda al presidente Solinas di utilizzare le prerogative dell’autonomia per riorganizzare la rete scolastica e combattere la dispersione”.

