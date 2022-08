Con le risorse del Pnrr arriveranno oltre 53 milioni di euro per le scuole sarde: serviranno per creare classi in ambienti di apprendimento innovativi e laboratori per sviluppare le professioni digitali del futuro.

Basterà, per risollevare le sorti della scuola? Probabilmente no. Non solo di tecnica vive l’uomo, e di mestieri da apprendere pedissequamente. La filosofia indica ciò che manca (da quando “Dio è morto” e l’etica tradizionale, con i suoi valori e le sue norme, è stata fagocitata dal relativismo assoluto): una nuova “educazione sentimentale”.

Quando nasciamo, e per soprammercato quando siamo molto giovani, conosciamo “le emozioni”, che sono istinti naturali, ma non “i sentimenti”, che invece nascono da elaborazioni più profonde, quando i messaggi dell’istinto vengono decifrati, decodificati e metabolizzati e l’individuo riesce a immedesimarsi nel suo prossimo

Per provare i veri sentimenti, che non sono innati in noi ma vanno elaborati nello sforzo di una vita, sono necessarie due cose: individuare ottimi esempi e coltivare buone letture. Visto che gli esempi latitano, non c’è da preoccuparsi. Spesso nei libri si trovano anche dei fulgidi punti di riferimento. Reali o immaginari, poco importa.

