Il Cagliari è ancora un cantiere aperto. Il pareggio con il Como alla prima in cadetteria è il classico bicchiere mezzo pieno. Bene, se si guarda al risultato (poteva arrivare una sconfitta scongiurata nel finale) ma il grande assente è il gioco, unito a uno scarso ritmo e una inadeguata spinta sulle fasce.

Che fare? Intanto ripristinare il centrocampo titolare, dove inamovibili ci sono Rog e Nandez. In secondo luogo puntare forte su un attacco di qualità e profondità, con Pereiro e Lapadula. In resto si vedrà. Perché è vero che la difesa va registrata, e il lavoro sui laterali andrebbe ripensato dalle fondamenta. Ma in questo momento bisogna fare buon viso a cattivo gioco. Vedere il bicchiere mezzo pieno. E provare a rabboccarlo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it