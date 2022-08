Nuovo bollettino della direzione enerale della Protezione Civile per pericolo di incendio “estremo” per venerdì 19 agosto, per la zona di Cagliari.

Per l’allerta rossa, come in questo caso, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea e regionale.

