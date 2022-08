Questa mattina, fa sapere in una nota il Comune di Cagliari, a seguito delle verifiche del personale tecnico, è stato ordinato l’intervento urgente di messa in sicurezza tramite abbattimento di un esemplare di Ficus in viale Trieste.

L’esemplare, già inserito nella “classe D” di gravità estrema e costantemente monitorato, ha mostrato evidenti segni di cedimento, tali da non poter procrastinare l’intervento.

