Il sindaco Paolo Truzzu, con propria oridnanza n. 56 del 19 agosto 2022, ha disposto il divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine nelle aree in prossimità dello Stadio Unipol Domus.

Il divieto è in vigore in occasione delle partite di calcio che si disputeranno a Cagliari, previste dal calendario del Campionato di Serie B (stagione 2022-2023), dal calendario di Coppa Italia, oltre che in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate, previste dal medesimo calendario, e di tutte le amichevoli che saranno giocate nello stadio nel medesimo periodo

Il divieto ha validità per la durata dell’incontro e a decorrere dalle due ore antecedenti l’inizio delle partite e con protrazione per le successive due ore dal termine delle stesse.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it