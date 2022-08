Dal 30 agosto al 4 settembre torna Bookolica – il festival dei lettori creativi, per una quinta edizione ricca di novità a cominciare dai luoghi. Bookolica si fa policentrica: Scano di Montiferro, La Maddalena e Tempio Pausania saranno i comuni che ospiteranno un programma sempre più vario e multidisciplinare, con autorevoli nomi del panorama culturale, del mondo dell’informazione, del cinema e della musica come lo scrittore Walter Siti, l’inviata delle Iene e co-conduttrice di Filorosso Roberta Rei, l’illustratore Tanino Liberatore, la cantante e attrice Angela Baraldi, il regista Matteo Fresi, il giornalista Carlo Pizzigoni e tanti altri.

Dall’urgenza ambientale al giornalismo d’inchiesta, dalla letteratura al calcio fino alle questioni di genere: quelle di Bookolica saranno giornate piene di incontri, performance teatrali, reading, presentazioni di libri, concerti, mostre e installazioni. Momenti di confronto e dialogo per affrontare insieme la tematica di questa quinta edizione, la violenza: l’edizione 2022 di Bookolica segna l’inizio di un lavoro di indagine plurieannale in cui viene analizzata l’origine della violenza e le sue molteplici declinazioni. “Il nostro viaggio di studio e di scoperta nasce dalla volontà di comprendere, tanto a livello culturale quanto personale e privato, una tematica così complessa che riguarda il nostro quotidiano – dichiara Fulvio Accogli, direttore artistico di Bookolica – ogni cambiamento è preceduto da un momento di consapevolezza: Bookolica vuole essere quel momento, quell’occasione di riflessione e confronto comune che ci porta a riconoscere la brutalità interiorizzata per prendere coscienza di cosa ci appartiene e cosa ci è imposto da sovrastrutture esterne”.

