Ci sono le prime conseguenze a seguito delle manifestazioni accadute venerdì 2 settembre nel corso dell’evento elettorale che ha ospitato Giorgia Meloni in Piazza del Carmine a Cagliari. Sia durante che al termine dell’intervento della leader di Fratelli d’Italia ci sono state contestazioni e tafferugli di vario genere che le forze dell’ordine hanno dovuto controllare.

Un ex studente del liceo artistico Fois di Cagliari è stato denunciato per esser salito sul palco e aver affrontato la Meloni, manifestando il proprio dissenso alle idee di Fd’i. Come lui anche altre tre persone. Alcuni manifestanti rischiano di essere denunciati per i disordini arrecati nell’area del comizio. La Digos sta portando avanti le indagini per identificare i responsabili.

Durante l’evento erano partiti dei cori rivolti verso il palco. Indipendentisti e antifascisti hanno intonato la loro contestazione, portando l’immediato schieramento di due file di forze dell’ordine in tenuta antisommossa per evitare problemi con la piazza.

(Foto credit: Ansa Sardegna, Fabio Murru)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it