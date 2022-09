Aveva abbandonato rifiuti in una zona di elevato pregio naturalistico e storico costituita da alberi di leccio, pino e macchia mediterranea, lontano da occhi indiscreti, ma non da quelli delle foto trappole e telecamere. È stato così scovato il trasgressore che ha ammesso le proprie colpe al Comando dei Barracelli di Alghero che su indirizzo dell’assessorato all’Ambiente sta svolgendo attività di perlustrazione e appostamenti con l’ausilio della tecnologia che consente un controllo remoto e costante del territorio con particolare attenzione ai siti sensibili in cui i gettiti illeciti avvengono con maggiore frequenza.

Al trasgressore è stato contestato l’illecito di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ai sensi dell’art.192 del D.Lgs n.152/2006 e del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Alghero, con una sanzione di 770 euro.

“L’attività di contro questo malcostume proseguirà incessantemente – afferma l’assessore all’Ambiente Andrea Montis – dobbiamo proteggere e avere cura del nostro territorio e tutelare anche le imprese che lavorano nelle aree agricole ricordando a tutti che esistono sistemi di conferimento agili e comodi con i rifiuti ingombranti che vengono ritirati anche nelle residenze di tutto l’agro di Alghero semplicemente chiamando il numero verde dedicato”

L’assessore ringrazia il Comando Barracelli “per il costante lavoro che svolge sotto la guida del comandante Riccardo Paddeu che sta portando ottimi risultati nella lotta all’inciviltà”.

