I governatori delle regioni guidate dalla Lega Christian Solinas, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Donatella Tesei e Luca Zaia, chiedono risorse al Governo per fronteggiare l’emergenza energetica e il caro bollette.

“Siamo di fronte ad un’emergenza nazionale – dichiarano i sei presidenti di Regione – ed è necessario rispondere con tempestività e coraggio per le famiglie, i lavoratori e le imprese. Servono subito nuove e importanti risorse pubbliche per sostenere gli italiani contro il caro-bollette e intervenire immediatamente con l’attivazione del tetto al prezzo del gas”.

Dagli esponenti leghisti arriva dunque un appello all’unità in quello che viene definito come un momento di pericolo per la stabilità nazionale: “I partiti devono superare divisioni e particolarismi e lavorare insieme per l’interesse del Paese”.