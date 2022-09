Le terribili notizie dell’alluvione nelle Marche, che al momento fa registrare 11 vittime, hanno scosso profondamente anche la comunità di Bitti, cittadina funestata dalla devastazione dell’acqua nel 2013 e nel 2020.

“Come amministrazione comunale siamo vicini alle cittadine e ai cittadini delle Marche per l’immane tragedia che li ha colpiti in queste ore. Siamo coscienti del profondo dolore e dell’abbattimento che stanno attraversando quelle persone in un momento così difficile, con numerose vittime innocenti e tanta devastazione in abitazioni, strade, aziende e realtà agricole. Le alluvioni che hanno colpito Bitti nel 2013 e nel 2020 risvegliano nella nostra comunità una sensibilità e un dolore che solo chi ha vissuto tali momenti terribili può davvero capire” ha dichiarato il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini.

“Nel nostro piccolo – ha aggiunto il primo cittadino – siamo pronti a fare il possibile per dare una mano d’aiuto verso quei territori e ci stiamo attivando come amministrazione e come comunità per una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite, affinché si mettano in moto tutte le procedure di soccorso da avviare in modo coordinato e proficuo”.

