Vertice nella mattinata di oggi tra il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri, il Generale Luca Corbellotti.

Per la prima volta, l’incarico è stato affidato ad un Generale e il nuovo Comandante ha subito dato il via ad una serie di incontri con le istituzioni locali, a partire dal Palazzo Civico di via Roma a Cagliari.

Tanti i temi al centro della chiacchierata con il sindaco Truzzu, con il quale sono previsti nuovi incontri per mettere a punto le strategie comuni di intervento per risolvere alcune criticità del capoluogo. Dagli episodi di violenza che, nei giorni della movida hanno coinvolto soprattutto i giovani, alle questioni legate agli stupefacenti, con alcuni quartieri al centro di un costante monitoraggio.

Dal vertice è emerso che, in chiave di prevenzione dei reati, sarà fondamentale la collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e le Forze dell’Ordine: un primo passo è già stato fatto dal Comune di Cagliari con l’assunzione di oltre cinquanta unità destinate al Corpo di Polizia Municipale.

“Per fortuna – ha commentato Paolo Truzzu – non abbiamo grandi problemi. Stiamo lavorando parecchio sulla questione dei rifiuti e sul cercare di far convivere le esigenze di chi vuole divertirsi nel fine settimana con quelle dei residenti nei quartieri storici. Cagliari è una città sicura, ma abbiamo notato una serie di episodi di violenza tra i giovani e dei piccoli furti in centro. Questo ci spinge a stare sempre molto attenti e a non abbassare mai la guardia”.

“L’asticella della pericolosità – ha confermato il Generale Corbellotti – è attualmente bassa e noi lavoreremo per tenerla a questi livelli perché vogliamo che Cagliari resti una città tranquilla e sicura”.

