I Carabinieri della Stazione di Selargius hanno sorpreso in possesso di cocaina, contanti e attrezzatura per il confezionamento di stupefacenti un uomo di 46 anni, operaio, con precedenti denunce a carico.

L’operazione dei militari, parte integrante del quotidiano servizio di controllo del territorio, ha portato al sequestro del materiale rinvenuto e alla denuncia dell’uomo.

Al termine della perquisizione, prima personale e poi domiciliare, l’operaio è stato trovato infatti in possesso di 7 grammi di cocaina, di 50 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento di precedente attività di spaccio, di due bilancini elettronici di precisione e di materiale vario per il confezionamento in dosi delle sostanze stupefacenti.

