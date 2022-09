Alessio Marras, 23enne di Pabillonis, è tra i mille migliori studenti italiani. Al giovane laureato sardo è stato conferito, a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, il premio “America Giovani”, un riconoscimento volto a premiare mille neolaureati delle università italiane con un percorso universitario di eccellenza.

Alessio si è laureato, con 110 e lode, in Lingue e culture per la mediazione linguistica, con la tesi “African-American vernacular English e hip hop: analisi sociolinguistica del Southern rap”, seguito dalla relatrice Daniela Francesca Virdis.

Oltre al premio, ad Alessio è stata riconosciuta una borsa di studio a copertura totale per il Master in Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy, corso di alta formazione inserito nel programma accademico UNAI (United Nations Academic Impact) delle Nazioni Unite.

“Ringrazio pubblicamente la fondazione – ha commentato Alessio al termine della cerimonia – per l’opportunità e per la perseveranza nel voler valorizzare la meritocrazia, come sostenuto a più riprese durante la stessa cerimonia, un valore in antitesi con ciò a cui assistiamo quotidianamente. Silenzio e lavoro ripagano sempre. Spero di aver rappresentato Pabillonis come si deve”.