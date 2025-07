Pula, rinvenuta tra le reti da pesca una testa di epoca romana

Subito dopo il recupero, la scultura è stata messa in sicurezza dagli specialisti della Marina Militare e consegnata alla Soprintendenza Archeologica

Durante una recente operazione di bonifica subacquea nelle acque di Pula, i Palombari del Nucleo Sdai del Gruppo Operativo Subacquei (Gos) di Comsubin hanno fatto una scoperta straordinaria: una testa in terracotta di epoca romana. Il reperto, rimasto celato per secoli sotto la superficie marina vicino all’isolotto del Coltellazzo e avvolto in una rete da pesca, raffigura un giovane.

Subito dopo il recupero, la scultura è stata messa in sicurezza dagli specialisti della Marina Militare e consegnata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, che si occuperà degli indispensabili interventi di conservazione.

Questo ritrovamento non solo arricchisce in modo significativo il patrimonio archeologico dell’area, ma testimonia anche il costante impegno della Marina Militare nella salvaguardia del nostro mare e nella valorizzazione della nostra storia.

