Il ballerino sardo Moreno Porcu farà coppia con il campione di nuoto Alex Di Giorgio nella prossima edizione di Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci. Gli abbinamenti tra i ballerini professionisti e le star iniziano a trapelare e il portale specializzato TvBlog svela in anteprima alcune delle coppie. Gabriel Garko ballerà con Giada Lini. Giampiero Mughini con Veera Kinnunen, mentre Ema Stokholma avrà come maestro Angelo Madonia.

Di Giorgio campione gay e vittima di discriminazioni, sarà il primo concorrente del programma a fare coppia con un altro uomo dichiaratamente omosessuale, cosa che ha richiesto espressamente all’ideatrice del programma Milly Carlucci. La Carlucci, in una recente intervista, ha spiegato che l’obiettivo del programma è quello di lanciare un messaggio per incoraggiare le persone a vivere in maniera libera la propria sessualità.

