A Lanusei per parlare del mondo con gli occhi di chi guarda, attraverso un dialogo che parte dal mito della caverna di Platone per giungere fino a oggi, a una quotidianità che senza esercizio critico, è comunque grotta.

Questo il tema del dibattito “Mondo” in programma domenica 30 settembre alle 18:30 a Lanusei, nella sede operativa di Ogliastra Informa, associazione che opera con persone con disabilità intellettive. “Mondo” ruoterà appunto attorno all’omonimo concetto, a partire da questioni tangibili: che cosa è il mondo, cosa significa viverlo e come cambia a seconda degli occhi di chi guarda, chi lo abita in serenità e chi lo vive invece come luogo di lotta, critica, messa in discussione del reale.

L’appuntamento sarà occasione per presentare un murale che è attualmente in realizzazione nell’entrata delle strutture dell’associazione Ogliastra InForma che ospiterà nella sua sede operativa a Lanusei (presso ex Enaip) il dibattito.

L’opera d’arte sarà il risultato di un processo partecipato, in cui i beneficiari dei progetti dell’associazione saranno autori prima dei disegni preparatori, poi del murale collettivo insieme all’artista Daniele Gregorini.

L’evento intende far riflettere su come il mondo, i suoi panorami e le sue opportunità possano ridursi o ampliarsi a seconda degli occhi di chi osserva, su come la realtà possa – cambiando punto di vista – rivelarsi come una grande caverna, e sull’importanza del dare voce a categorie sociali le cui visioni sono “tenute distanti” dalla società.

