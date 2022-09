Sono Chinanu Onuaku e Eimantas Bendzius gli eroi della Supercoppa Italiana: la Dinamo Sassari, grazie alle giocate dei suoi lunghi, batte Tortona per 84-83 e si qualifica per la finale.

Una gara vissuta in perfetto equilibrio tra le due squadra, con Sassari a trovarsi talvolta in rincorsa del vantaggio avversario. Nella prima frazione è soprattutto Gerald Robinson a tenere in vita i biancoblù, particolarmente beccati dagli arbitri col fischio di alcuni falli antisportivi.

Nella seconda frazione il vantaggio firmato da Gentile e il continuo botta e risposta tra le due formazioni, brave a punire difese in buona parte ballerine. Nel finale Robinson pasticcia un po’, ma Bendzius – fin lì superbo – piazza una tripla insperata a 11″ dalla fine che portano il Banco di Sardegna avanti di una lunghezza. All’ultimo possesso, Tortona prova a cercare il tiro della vittoria con Christon ma Onuaku lo stoppa e pone la parola fine alla gara. La Dinamo è in finale di Supercoppa.

(Foto credit: Dinamo Sassari / Luigi Canu)

