“Vogliamo festeggiare i 35 mila voti che sono arrivati in queste elezioni. Fossimo stati un cartello elettorale senza spessore, non avremmo fatto numeri. 5,13 a livello regionale con picchi del 10% a Cagliari”. Lo ha detto il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Francesco Agus incontrando oggi i giornalisti nella sede di via Galilei per commentare il buon risultato ottenuto a Cagliari e nel resto della Sardegna dall’alleanza Verdi Sinistra.

“Sono dati impensabili fino a pochi mesi fa. Con un vento contrario, ostile, che siamo riusciti a contrastare. Il futuro viene subito. Non credo sia sfuggita la crisi sia in Regione che a Cagliari. Dobbiamo lavorare subito perché a breve potrebbe essere necessario metterci in corsa per le elezioni – ha detto – Ringrazio Verdi e Sinistra Italiana e Possibile che hanno reso possibile questa alleanza. Segno concreto di come la politica non si possa fare con i social network ma col radicamento territoriale. Ecco come arrivano i risultati”.

L’alleanza – secondo quanto raccontato dai presenti – è stata resa possibile soprattutto grazie al lavoro di tessitura svolto dall’ex consigliere regionale Luciano Uras, storico esponente della sinistra sarda.

“Luciano Uras è stata la persona che ha sancito la possibilità di avere un riferimento e una deputata al Parlamento”, ha detto il consigliere regionale Gianfranco Satta: “Nella città di Sassari abbiamo ottenuto un numero importante, pareggiando il dato di Lega e Psd’Az col candidato Doria. Abbiamo raccolto militanti ecologisti, giovani, in una campagna elettorale intensa e corta, ma fruttuosa. Da tre anni stavamo lavorando per una alleanza tra verdi e sinistra, siamo riusciti a cogliere l’apprezzamento dei luoghi marginali del sassarese. Vediamo la prospettiva di fare bene alle regionali, a Cagliari e a Sassari”.

Anche Possibile è stato decisivo nella buona performance dell’alleanza. “Abbiamo dato con convinzione il nostro supporto, in una bella campagna fatta tutti assieme – ha spiegato la consigliera comunale di Cagliari Giulia Andreozzi -. Nessuno si è risparmiato. È importante il ruolo di opposizione, abbiamo superato il 10.5%, nessuno si sarebbe mai aspettato un dato così. Sono convinta si sia trattato di un ottimo esperimento in vista del futuro”.

