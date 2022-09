Uno scontro tremendo e tre persone finiscono in ospedale con ferite non gravi.. È quanto accaduto ad Alghero questa mattina, venerdì 30 settembre, in un incidente che ha coinvolto tre auto.

Sul luogo è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Alghero che ha provveduto a mettere in sicurezza le vetture coinvolte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it