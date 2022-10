Dopo due sconfitte arrivano due pareggi per l’Olbia. Infatti anche a Fermo con la Fermana i bianchi di mister Occhiuzzi impattano ancora una volta per 0-0, esattamente come accaduto una settimana fa con il Siena.

L’Olbia sale così a 6 punti in classifica in dei turni di campionato. Preoccupa non poco la poca pericolosità in fase avanzata, con appena due occasioni in novanta minuti. L’attaccante Ragatzu unico sprazzo di luce in mezzo molto grigiore.

(Foto credit: Olbia Calcio)

