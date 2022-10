Un autunno che rischia di essere piuttosto cupo per le famiglie sarde. Tra l’inflazione record e un caro bollette che avanza e sta mettendo in ginocchio tantissime persone. E un 2023 che rischia di esporre l’Italia ad una crisi energetica senza precedenti.

Nel frattempo il governo italiano presieduto da Mario Draghi ha cercato di mitigare uno scenario complesso approvando una serie di misure a sostegno delle famiglie. Dalla fine di ottobre toccherà al nuovo esecutivo trovare le soluzioni per risolvere i problemi in corso.

Una indagine di alcune associazioni di diversi settori commerciali ha provato a dare qualche consiglio su come provare a soffrire di meno le difficoltà dovute alla crisi sociale in corso.

Risparmio alimentare

Una famiglia di quattro persone può risparmiare fino a 3.350 euro all’anno rispetto a quanto spende mediamente nell’alimentare (8.550 euro). A calcolare questa cifra è Altroconsumo nella sua indagine annuale sui prezzi della grande distribuzione.

Sono state infatti simulate tre tipologie di spesa: “mista” (marche e non); “spesa con i prodotti di marca”; ed infine spesa con prodotti a marchio del distributore (private label o a marchio commerciale). Una famiglia con due figli con la spesa mista spende 390 euro al mese mentre 570 euro con prodotti di marca; 270 euro con la spesa con prodotti a marchi commerciale.

Risparmio energetico

Riducendo la doccia da 7 a 5 minuti e abbassando di tre gradi la temperatura si possono risparmiare fino a 250 euro al mese. La stima arriva da Enea, l’agenzia nazionale che ha collaborato a stilare il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas nazionale.

Il cosiddetto “Piano Cingolani” l’accensione della luce “tagliata” di un’ora al giorno e 15 giorni all’anno e un conseguente vantaggio per le famiglie: l’ipotesi è quella 178,63 euro in meno da pagare su base annua. Agli accorgimenti pratici “salva energia” per contenere i costi si affianca il bonus sociale sulle bollette (gas, luce e idriche).

Occhio anche ai dettagli: l’abolizione della bolletta cartacea a favore di quella via email permette un mini sconto, così come la domiciliazione su conto bancario.

Risparmio sui trasporti