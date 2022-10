Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha nominato il nuovo direttore generale, a seguito delle dimissioni di Giorgio La Spisa. Assume l’incarico Giantonio Sau, attuale Segretario generale, che svolgerà entrambi i ruoli.

“Ho assegnato al dottor Giantonio Sau le funzioni di direttore generale del Comune di Cagliari, a seguito delle dimissioni del dottor Giorgio La Spisa per l’imminente collocamento in quiescenza”. “Voglio ringraziare Giorgio per aver svolto il ruolo di direttore generale del capoluogo con spirito di servizio e visione, affrontando con determinazione le diverse emergenze di questi ultimi anni”. “Il dottor Sau resterà anche segretario generale del Comune: alla sua eccellente conoscenza della macchina amministrativa uniremo così un risparmio per le casse dell’amministrazione” così il sindaco Paolo Truzzu.

