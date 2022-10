Intervento dei Vigili del Fuoco poco prima delle ore 10 di questa mattina in via Mossa nel quartiere di Su Planu, a Selargius, per spegnere le fiamme che si sono sviluppate all’interno di un garage sottostante a una palazzina, adibito a deposito attrezzature.

Le segnalazioni sono giunte al numero di emergenza 115 della sala operativa del Comando, che ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale, supportata da un’autobotte, per un totale di due automezzi e sette operatori, che hanno spento l’incendio evitando la propagazione delle fiamme all’intera struttura e agli appartamenti sovrastanti.

All’interno del garage sono state individuate, portate all’esterno e messe in sicurezza, alcune bombole di acetilene e bombole di gas per la ricarica degli impianti di climatizzazione.

Nessuna persona risulta coinvolta. Non si rilevano danni strutturali.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la struttura e l’area. Sul posto si è recato anche l’ufficiale di guardia in qualità di funzionario tecnico, per effettuare delle verifiche tecniche e controlli.

In fase di accertamento le cause.

