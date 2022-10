Il derby sardo di Coppa Italia di Serie C va all’Olbia. I bianchi di mister Occhiuzzi hanno sconfitto per 2-1 la Torres al Nespoli e superato il turno in gara secca.

A dire che erano stati i sassaresi a partire meglio e passare in vantaggio grazie alla marcatura del bomber Scappini, abile ad insaccare una palla vagante in area.

La reazione dell’Olbia è stata immediata e veemente. In cinque minuti la partita è ribaltata: prima Sueva e poi Zanchetta trafiggono la porta rossoblù. Nel finale la Torres ha avuto l’occasione del pareggio ma l’ha sprecata con Bonavolontà.

(Foto credit: Sandro Giordano / Olbia Calcio)

