Ubriaco ha aggredito la moglie con un coltello e un paio di forbici durante una furibonda lite familiare a Cagliari. Non pago di violenza, dopo che la donna ha chiamato i carabinieri, ha afferrato un coltello a serramanico per minacciare pure i militari. E’ giunto a più miti consigli soltanto quando uno degli uomini dell’Arma ha estratto il Taser che aveva in dotazione e gli ha sparato due scariche elettriche di pistola elettrica.

Ieri notte i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, al termine di un intervento richiesto dalla centrale operativa di Via Nuoro e di alcuni accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per i reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza al pubblico ufficiale un 66enne del luogo, noto alle forze dell’ordine.

I militari operanti erano intervenuti per una lite in famiglia presso l’abitazione degli interessati, dove avevano potuto constatare che la richiedente era stata aggredita dall’uomo e minacciata con un paio di forbici e un coltello da quest’ultimo, che versava in evidente stato di ebbrezza alcolica. Invitato a seguire i militari egli aveva afferrato un altro coltello a serramanico per minacciare anche i carabinieri. Per evitare maggiori danni, uno dei militari operanti lo ha fatto desistere dai propri intenti, mediante due leggere scariche di avvertimento trasmesse con la pistola elettrica Taser in dotazione. Messo in condizioni di non nuocere, l’uomo è stato condotto in caserma con ambulanza del 118, fatta intervenire su richiesta degli operanti, e quindi trasportato per gli opportuni accertamenti sanitari presso l’ospedale Santissima Trinità. Il coltello e le forbici con le quali erano state compiute le minacce sono stati sequestrati. L’uomo è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare affinché non vi siano strascichi ulteriori a quanto accaduto.

