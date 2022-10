Sono le launeddas, strumento identitario per eccellenza e simbolo supremo dell’orgoglio e della specialità sarda, il sottofondo scelto dalla pagina Facebook ufficiale della Regione Sardegna per accompagnare una foto del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, ieri impegnato a Villa Devoto in una riunione per la realizzazione della Sassari-Alghero, importantissima arteria per la viabilità del territorio.

Nel post, che annuncia importanti aggiornamenti sullo scottante tema della viabilità nel nord Sardegna, il governatore sardista è accompagnato oltre che dal sottofondo delle launeddas anche dalla didascalia “Intanto a villa Devoto”. Una scritta che ricorda un po’ la datata pagina satirica “Intanto in viale Trento“.

La singolare scelta editoriale ha però sconcertato i numerosi followers della pagina istituzionale della Regione, suscitando in loro una perplessità mista a ilarità.

I commenti vanno dagli entusiastici “Meraviglioso” e “Spettacolo“, al “Vorrei stringere la mano a chiunque abbia pensato e realizzato questo post“. Qualcuno ha invece pensato: “Ma è uno scherzo?”. Qualche altro utente ha ipotizzato un improvviso mancamento dei gestori della pagina social istituzionale (“Voi state poco bene“). C’è poi chi osservando attentamente la statica foto del presidente Solinas scorge segni di vita: “A un certo punto si muove!“. Infine c’è chi si chiede: “Ma è lui che suona?”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it