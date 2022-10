Manca ancora l’accordo per scongiurare la chiusura degli impianti di Portovesme e San Gavino Monreale. La Portovesme srl ha confermato che il percorso tracciato è per la fermata della linea produttiva del piombo da novembre a marzo a causa del caro energia.

Tra le ipotesi per scongiurare lo stop e non mandare circa 200 operai in cassa integrazione ci sarebbe quella di un accordo bilaterale sul prezzo dell’energia o usare quello già stretto da Sider Alloys, per la Portovesme srl.

Nel caso di un accordo l’azienda potrebbe essere disponibile a riavviare tutta la linea del piombo e nel frattempo iniziare il revamping degli impianti verso le nuove produzioni.

Le organizzazioni sindacali hanno intanto respinto il ricorso alla Cig e per domani alle 8 ai cancelli della fabbrica a Portovesme hanno convocato un’assemblea dei lavoratori dala quale potrebbe scaturire la proclamazione dello sciopero tra lunedì e martedì con una marcia su Cagliari.

(Foto credit: Ansa)

