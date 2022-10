Il gruppo di Fratelli d’Italia ha depositato nel Consiglio Regionale della Sardegna una proposta di legge per lo sviluppo e consolidamento dell’aggregazione di impresa tramite contratti di rete. “Una proposta di legge che intende incentivare e rafforzare la competitività delle imprese sarde di ogni settore – spiega il primo firmatario Fausto Piga – la scelta di stimolare, promuovere e incentivare il contratto di rete tra le imprese deriva dal fatto che è una forma di aggregazione giuridicamente riconosciuta e che responsabilizza i soggetti ad attuare obiettivi comuni senza rinunciare all’autonomia gestionale delle singole imprese”

“La proposta di legge prevede incentivi sino ad un massimo di 150 mila euro all’anno per singola rete d’impresa – prosegue Piga – l’obiettivo è sostenere le reti che sviluppano processi di innovazione aziendale, che ottimizzano le filiere produttive locali attraverso le economie di scala e che promuovono i territori attraverso la creazione di un’offerta turistica enogastronomica-esperienziale incentrata sulla valorizzazione delle risorse locali enogastronomiche, agroalimentari, culturali, storico e paesaggistiche e sullo sviluppo dei servizi connessi quali visibilità delle aziende, ospitalità, ricettività e ristorazione”.

Per la concreta attuazione della proposta di legge, qualora venisse approvata, si prevede uno stanziamento di un milione di euro per gli anni 2023 e 2024, mentre per la concreta attuazione, la Regione potrà affidarsi anche agli enti locali e associazioni di categoria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it