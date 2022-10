Lo spot con Elisabetta Canalis che promuove l’acqua minerale San Benedetto è stata sospeso. Lo dichiara in una nota l’azienda stessa, che ha inoltre sottoscritto l’impegno a “elaborare una nuova comunicazione che possa superare gli aspetti critici rilevati”.

La decisione è del Comitato di Controllo dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, in seguito alla polemica scaturita a fine agosto sulla pagina Instagram di Aestetica Sovietica, profilo che si occupa di analisi sociali, culturali e politiche. Secondo gli stessi il messaggio sulla prima colazione sarebbe fuorviante: nel video si vede la showgirl sassarese che, dopo aver bruciato le fette biscottate nel tostapane, decide di uscire portando con sé soltanto una bottiglia di acqua San Benedetto.

Dopodiché Canalis, che si rivolge alla sua persona ritratta in copertina, che le chiede “Sempre così bella in forma! Ma qual è il tuo segreto?”, risponderebbe: “Ascolto il mio corpo e bevo un’acqua leggera con tanti nutrienti preziosi (calcio e magnesio)”. Per questo passaggio in particolare, secondo Aestetica Sovietica la pubblicità lascerebbe intendere che l’acqua possa sostituire un pasto grazie ai suoi “nutrienti preziosi”.

Così il Comitato di Controllo dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha segnalato le criticità dello spot che “al di là delle intenzioni, sembra suggerire che la colazione della stessa Canalis, rovinata dal fatto che le fette di pane che stava tostando si sono bruciate, sia stata in qualche modo compensata da un’acqua leggera ma con tanti nutrienti preziosi”. Inoltre, lo stesso Comitato evidenzia anche la scorrettezza quando il testo sottolinea la presenza di nutrienti preziosi come “calcio e magnesio”, in quanto gli stessi elementi si trovano anche nelle altre acque minerali. Per questo motivo la legislazione sui messaggi promozionali dei prodotti alimentari vieta la pubblicità di una caratteristica comune a tutti i prodotti della stessa merceologia.

