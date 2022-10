“Adesso basta! Andremo fino in fondo, chi ha sbagliato deve pagare! Non siamo disposti ad accettare questi comportamenti!”. La denuncia arriva direttamenta dal sindaco de La Maddalena, Fabio Lai, che sulla sua pagina Facebook commenta e pubblica la foto dell’ultimo atto vandalico ai danni della nuova area relax sul Lungomare Mirabello, inaugurata proprio quest’estate insieme al parco giochi.

Non è la prima volta, infatti, che l’area in questione viene presa di mira da gruppi di giovani vandali, che imbrattano con spray e quant’altro uno dei paesaggi più mozzafiato della Sardegna, che ogni anno attrae milioni di turisti da ognidove. “Non è giusto che per colpa di pochi ci rimetta una intera città”, conclude il primo cittadino.

