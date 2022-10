Susanna Cherchi è stata eletta in Sardegna alla Camera con il Movimento 5 Stelle. L’ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato in via definitiva i seggi finali ed ha così “recuperato” per la Sardegna una elezione che pareva esser stata persa.

Infatti la scorsa settimana, per via dell’effetto flipper della legge elettorale, la Cherchi – che risultava eletta per il contemporaneo passaggio della collega di partito Alessandra Todde in Lombardia – risultava esser stata esclusa per il ripescaggio di Umberto Bossi della Lega.

Nuove valutazioni hanno permesso così al Movimento 5 Stelle di poter disporre di un altro deputato e di riportare a 16 i rappresentati sardi al Parlamento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it