Il buon pareggio del Cagliari a Genoa ha messo in luce nuovi pregi e altrettanti difetti. A fronte di un reparto difensivo che ha saputo essere solido e in grado di frenare l’esuberanza avversaria, i rossoblù guidati a Liverani hanno riproposto una certa inconcludenza in fase avanzata.

La statistica finale dell’anticipo dell’ottava giornata di serie B parla chiaro: sono stati zero i tiri effettuati dal Cagliari in poco più di novanta minuti. Un dato che non può che far venire i pensieri allo staff tecnico rossoblù.

Tra le squadre di alta classifica, il Cagliari è quella che ha segnato meno (appena 7 gol). Meglio le concorrenti: il Bari ha segnato 18 gol, la Reggina 15, il Parma 13, Frosinone e Genoa 9.

È particolare la statistica. Tra tutte le formazioni di B, quella cagliaritana è quella che si è rinforzata di più in attacco. Oltre ai restanti Pavoletti e Pereiro, si sono aggiunti Lapadula, Mancosu, Luvumbo, Falco e Millico. All’occorrenza è stato utilizzato anche Nandez nel ruolo di ala offensiva.

Le prossime gare, a partire dallo scontro casalingo col Brescia, diranno quanto Liverani avrà migliorato la pericolosità dei suoi attaccanti.

