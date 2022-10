Come da copione, come lo scorso anno. La Virtus Cagliari comincia con il piede giusto la sua stagione nel campionato di serie B femminile, battendo, nel primo turno di andata il Cus Cagliari con il punteggio di 93-36. Il risultato dice tutto. È stata una gara a senso unico dominata dalle padroni di casa, su di un Cus Cagliari che pur consapevole della forza da parte delle avversarie, ha messo in campo tutto il cuore e tutta la voglia di ben figurare. E la buona volontà da parte delle universitarie non è mancata, con un gruppo che ha lottato fino in fondo pur di uscire dal campo con l’onore delle armi.

La Virtus ha giocato, provato schemi, fatto girare al meglio la palla, ma soprattutto ha provato l’amalgama di gruppo alla luce dei due nuovi acquisti: Bosilj e Bianconi. E l’affiatamento tra i reparti si è visto per tutti i 40’ di gioco nei quali coach Staico ha operato numerose rotazioni, dando minutaggio a tutto il gruppo. E’ stata la serata di Bosilj, per lei 18 punti arrivati da tutte le posizioni del campo, ma anche di Michela Conte, vivaio Virtus e 15 punti di bottino personale, in una gara quasi perfetta per lei… con pochi errori. Il resto, ovviamente lo ha fatto la squadra, infastidendo le avversarie grazie ad una difesa asfissiante, recuperando un mare di palloni e trovando punti dal perimetro e dalla linea dei 6,75. Una sfida, già chiusa dopo i primi 10’ (26-4) con la Virtus che ha trovato con facilità la via del canestro (con Brunetti e Bianconi). Il Cus ha faticato tantissimo nel vedere il canestro avversario. Stessa trama anche nei quarti successivi sempre chiusi in vantaggio dalle padroni di casa (i parziali: 23-7; 29-12; 15-13). Solo nell’ultimo periodo la Virtus ha allentato le maglie difensive e il Cus ha provato a pungere e a segnare per cercare di rendere meno amara la sconfitta.

“Buona la prima – commenta Anna Lussu, Play Virtus Cagliari -. E’ stata sicuramente una partita nella quale si è vista la differenza di valori in campo. Noi abbiamo giocato una buona gara con rotazioni, giro palla, palle recuperate e una buona difesa. Siamo lavorando per il futuro, siamo un bel gruppo e anche le nuove si sono integrate a meraviglia. Avete visto Monika (Bosilj) ha una buona mano e soprattutto segna da ogni parte del campo e non disdegna di combattere sotto le plance. Bene anche Bianconi, una che lotta sotto le plance creando spazio per se e per le compagne. Poi sono contenta anche per le giovani che sono migliorate sicuramente rispetto allo scorso anno. E questo è sicuramente di buon auspicio in vista del futuro e dell’obbiettivo stagionale”.

Il match nei dettagli

Virtus Cagliari – Cus Cagliari 93-36

Parziali: 26-4; 23-7; 29-12; 15-13.

Virtus Cagliari: Lussu 9, Bosilj 18, Lucchini 6,Corda 6, Pasolini 6, Brunetti 16, Podda 2, Bianconi 7, Pellegrini Bettoli 2, Salvemme 4, Conte 15, Anedda 2. Allenatore: Fabrizio Staico. Assistente: Stefano Schirru.

Cus Cagliari: A. Testoni, Sanna 2, Serra 5, Martis 1, Aresu 2, Venanzi 7, Brun 2, Ledda 4, Aymerich 2, Scanu 5, Usai 4, E. Testoni 2. Allenatore: Pilia.

Arbitri: Riccardo Luciano di Sestu e Claudia Seu di Quartucciu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it