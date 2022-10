Si è introdotto nell’appartamento della sua ex compagna spaccando un vetro. Poi, dopo averle distrutto la casa, ha aspettato che rientrasse per aggredirla con uno spray urticante.

Un uomo è stato arrestato a Sassari dagli agenti della Squadra Volante, chiamati dai vicini che hanno segnalato le urla della donna.

L’episodio – come riporta l’Ansa regionale – è avvenuto nel quartiere Luna e sole. Quando i poliziotti sono arrivati l’aggressore era ancora nell’appartamento. Ha cercato di scappare da una finestra ma è stato catturato.

Agli agenti la donna ha raccontato di essersi trovata di fronte l’ex compagno che si è scagliato contro di lei dopo aver distrutto gli arredi di casa, afferrandola per la gola e per i capelli e spruzzandole addosso uno spray urticante. L’aggressore è già al carcere sassarese di Bancali: è stato arrestato per i reati di atti persecutori e lesioni personali, e denunciato per violazione di domicilio, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

