Una donna venticinquenne originaria di Padru è morta di parto la scorsa notte nella Clinica di ostetricia e ginecologia della Aou di Sassari. La bimba, nata prematura al sesto mese, è stata salvata dai medici. Ne dà notizia l’Ansa Sardegna.

La donna era al suo terzo parto, ma in questo caso era stato scelto il taglio cesareo perché la gravidanza era a rischio. Per accertare le cause della morte l’Azienda ospedaliera ha aperto un’inchiesta interna.

