Per diversi anni Salmo e Fedez si sono beccati sia personalmente che sui social media. Un anno fa un nuovo scontro, sul concerto non autorizzato a Olbia che ha portato il rapper sardo ad un dibattimento in tribunale. Ma qualcosa, nel mentre, è cambiato.

Tra i due sarebbe scoppiata la pace. Gli indizi sono stati diversi. Prima la partecipazione di Fedez al concerto a San Siro di Salmo; poi lo stesso giudice di X Factor presente alla anteprima del progetto “Salmo Unplugged” per Amazon Music.

Ora spunta persino un video in cui i due suonano assieme un pezzo punk (guardalo QUI) Che stia per arrivare una collaborazione? Fonti vicine a Spotify e all’entourage dei due avvalorano questa tesi.

