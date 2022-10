Incidente stradale piuttosto importante nella notte di sabato 15 ottobre a Olbia. Due veicoli si sono scontrati, ed una delle due si è pure ribaltata su un fianco.

Due le persone ferite, trasportate subito in ospedale con l’ambulanza del 118. Secondo i primi accertamenti, non sono in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari, anche le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza della strada.

