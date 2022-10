L’Olbia perde ancora e la classifica del girone B di serie C si fa ancora più pericolosa. L’Ancona vince per 4-2 al Nespoli, ribaltando l’iniziale vantaggio dei bianchi con uno strepitoso primo tempo.

Nonostante la doppietta di Ragatzu, l’Olbia è stata in balia degli avversari per tutta la gara, non offrendo un bello spettacolo. E infatti i tifosi galluresi hanno fatto sentire il proprio disappunto con sonori fischi.

La posizione di mister Occhiuzzi è fortemente in bilico, nonostante le rassicurazioni della società in settimana. Sembra necessaria una scossa per svegliare la squadra.

