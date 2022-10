Il Paok strapazza la Dinamo Sassari in Champions League per 88-68 con un super secondo tempo. Seconda sconfitta consecutiva in BCL per gli uomini di Piero Bucchi, crollati fisicamente e mentalmente nel terzo e nell’ultimo quarto nonostante il vantaggio iniziale.

Sassari ha concluso la sfida con dati preoccupanti: 21 palle perse e 3/20 da 3 punti. “Abbiamo giocato completamente in maniera opposta dal primo tempo, siamo scomparsi” ha commentato coach Bucchi, “dobbiamo ritornare a lavorare anche sulle piccole cose, non possiamo ritornare in campo così soft, smettendo di giocare e non riuscendo a reagire. Sono molto dispiaciuto”.



