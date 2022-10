Hanno preso il via le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i gruppi parlamentari che si sono formati a seguito delle elezioni politiche del 25 settembre. L’obiettivo è quello di avviare l’iter per la formazione del nuovo governo, valutando l’esistenza di una coalizione pronta a ricevere la fiducia alla Camera e al Senato.

Il centrodestra guidato da Giorgia Meloni ha un vantaggio in termini numerici di gran lunga superiore a quelle che sono le forze di opposizione in Parlamento. Negli ultimi 10 giorni, però, la leader di Fratelli d’Italia ha dovuto scontrarsi con le pretese e le dichiarazioni di un suo alleato, Silvio Berlusconi.

Per questo sarà molto importante per Mattarella capire la solidità della coalizione di centrodestra. Al termine delle consultazioni il presidente deciderà se (e a chi) assegnare l’incarico oppure annunciare un secondo giro di incontri.

Se ci sarà una posizione chiara, i tempi per il conferimento dell’incarico e della formazione del nuovo governo non saranno lunghi . Già il 24 ottobre, il premier incaricato potrebbe presentarsi in Parlamento per chiedere la fiducia.

Di seguito il calendario delle consultazioni ordinate dal presidente Mattarella:

– Giovedì 20 ottobre

10:00 Presidente del Senato della Repubblica: Sen. Ignazio La Russa;

11:00 Presidente della Camera dei Deputati: On. Lorenzo Fontana;

12:00 Gruppo Parlamentare “Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord)” del Senato della Repubblica.

12:30 Gruppo Misto del Senato della Repubblica.

16:00 Gruppo Misto della Camera dei deputati.

16:30 Rappresentanti della componente “Alleanza Verdi e Sinistra” del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

17:00 Gruppi Parlamentari “Azione-Italia Viva- R.E.” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

18:00 Gruppi Parlamentari “Movimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

19:00 Gruppi Parlamentari “Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

– Venerdì 21 ottobre

10:30 Gruppi Parlamentari “Fratelli d’Italia” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Gruppo Parlamentare “Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione” del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare “Lega – Salvini Premier” della Camera dei Deputati.

Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente” del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente – P.P.E.” della Camera dei deputati.

Gruppo Parlamentare “Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al Centro) – MAIE” del Senato della Repubblica.

Componente “Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) – MAIE” del Gruppo Misto della Camera dei deputati

