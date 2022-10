Una sconfitta inaspettata per il Cagliari nella nona giornata del campionato Primavera. I rossoblù guidati da mister Filippi sono stati travolti dalla Juventus per 6-0 a Vinovo, in una gara senza storia.

Che potesse andare male si è notato sin dal primo minuto quando i bianconeri hanno colpito un palo. Dopo di che è stato un assolo della capolista, col Cagliari che non ha mai trovato la chiave per rendersi davvero pericolosa.

Si chiude dopo tre turni, dunque, la striscia positiva rossoblù.

