Disegnare il gusto, progettare l’emozione. C’è anche la Sardegna alla quarta edizione del Foodies’ Challenge: Luigi Pomata e lo studio Tramas Architettura sfidano i grandi nomi italiani della cucina e del design, rispondendo alla chiamata del contest internazionale che invita chef, artisti e designer a interagire per realizzare nuovi e imprevedibili “progetti di cibo” da raccontare in un video.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è quello del Convivio che – dopo le limitazioni imposte dalla pandemia – si arricchisce di ulteriori sfumature, con la gioia del ritrovarsi che diventa occasione per riflettere sullo stare assieme e opportunità per sviluppare il suo potenziale economico.

A questa sfida non si sono sottratti lo chef Pomata e lo studio Tramas con un progetto dal forte sapore identitario: maschere, gusti e tradizioni della Sardegna sono ripensati in una chiave sorprendente, riconoscibile e imprevedibile allo stesso tempo. Un progetto che mescola i paradigmi isolani in una tavolozza di emozioni e sapori mai banali, ma sempre radicati per un risultato poetico e allo stesso tempo contemporaneo.

