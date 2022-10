Appello di Cia Sardegna alle istituzioni per l’introduzione di una nuova normativa che possa regolamentare il proliferare della fauna selvatica e garantire la sicurezza sia dei cittadini, sia delle aziende agricole, troppo spesso danneggiate da un fenomeno totalmente fuori controllo.

A trent’anni dalla legge 157/92 sulla fauna selvatica, al nuovo governo si chiede di intervenire con una riforma radicale della norma, a oggi ritenuta insufficiente.

“L’attuale gestione della presenza della fauna selvatica sta creando diversi problemi alle nostre comunità e alle imprese agricole – scrive Cia Sardegna -, compresi quelli relativi alla sicurezza della popolazione: si pensi ai numerosi incidenti avvenuti nelle nostre strade, o alla presenza di selvatici all’interno dei centri abitati. Per quanto riguarda le aziende agricole, queste stanno subendo immani danni alle semine per via dell’invasione di ungulati che proliferano indisturbati nel territorio”.

“L’obiettivo da raggiungere – proseguono i rappresentanti degli agricoltori sardi – è quello di garantire un equilibrio tra presenza di fauna selvatica, attività economiche e sicurezza dei cittadini, attraverso la regolamentazione della presenza di ungulati”.

“Fra le varie soluzioni da adottare – aggiunge Cia Sardegna – seguendo una sinergia di azioni, pur non essendo la caccia l’unico strumento utile per risolvere il problema, si potrebbe pensare all’estensione del periodo della stagione venatoria per la caccia al cinghiale, a maggiori controlli da effettuare nelle aree protette e nei parchi, e a uno snellimento delle procedure burocratiche per i selettori”.

“Si tratta di una vera priorità per una politica di governo del territorio – conclude Cia Sardegna -, che deve coinvolgere istituzioni e agricoltori al fine di individuare soluzioni condivise in grado di rispondere anche agli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale”.

