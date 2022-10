È stata depositata ed è a disposizione del pubblico la proposta progettuale per la realizzazione di un edificio di culto dei Testimoni di Geova denominato “Sala del Regno” in via Bosco Cappuccio, a Cagliari.

Chiunque fosse interessato, potrà prendere visione del progetto nella sezione nonché pubblicata sul portale del Comune di Cagliari nella sezione “Documenti e dati/Documenti tecnici e di supporto/Pianificazione urbanistica/Pianificazione in itinere”, e presentare proprie osservazioni in forma scritta agli uffici del Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale del Comune di Cagliari, entro il termine di trenta giorni che decorrono dal 25 ottobre.

